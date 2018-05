20x20x20 Curated by Galleri Ramfjord

Saturday, May 12 - 26, 2018

The iconic Norwegian gallery, Galleri Ramfjord, curates an exhibition of all Scandinavian artists.

The exhibition will feature: Sassa Nordstrom, Tom Erik Andersen, Steen Larsen, Espen Eiborg, Anne Angelshaug, Olav Mathisen, Terese B Larsen, Ingebjorg Stoyva, Ingun R White, Peter Sutton, Randi K Strand, Axel Vindenes, Dag Knudsen, Emil Olsson, Mikael Takacs, Audun Grimstad, Roar Kjernstad, Johan Wahlstrom, Erlend Mikael Saeverud, and Paal Gulsrud.